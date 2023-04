Per chi è programmatore sulle centraline Bosch

Azienda del settore metalmeccanico industria cerca tecnico informatico programmatore con esperienza di almeno 12 mesi. La figura dovrà occuparsi di programmazione e avviamento centraline marca Bosch digicontrol. Ulteriori requisiti richiesti: conoscenza linguaggi di programmazione Builder e web cap pro Bosh, conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e della lingua tedesca, patente cat. B e disponibilità a trasferte in ambito regionale. Previsto inserimento con contratto a tempo inderminato Ccnl Metalmeccanica, orario di lavoro 40 ore settimanali (lun. ven.). L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa.