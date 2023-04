Per combattere le povertà Il pulmino donato dai Lions porta le derrate in parrocchia

Al rientro dal lungo e faticoso viaggio in Ucraina dilaniata dalla guerra, don Giuseppe Dossetti ha trovato ad attenderlo tutta la sua comunità di amici, volontari e sostenitori che lo affiancano e lo sostengono da tanti anni nel tenere in vita quello che lui definisce un vero e proprio "laboratorio di aiuto" al servizio delle persone bisognose. Tra loro non mancano mai i soci del Lions Club Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana che sostengono da molti anni le tante attività delle parrocchie di San Pellegrino e del Buon Pastore con service e donazioni.

L’ultima, avvenuta nei giorni scorsi, è la donazione di un nuovo furgone, del valore di 15mila euro, per la raccolta delle eccedenze alimentari, messe a disposizione da forni, supermercati, bar e ristoranti amici, utili alla preparazione degli oltre cento pacchi alimentari che la parrocchia distribuisce settimanalmente ad altrettante famiglie bisognose.

Nonostante nel territorio della nostra provincia siano aumentate le opportunità di lavoro, l’instabilità internazionale generata dal conflitto in Ucraina ha causato l’arrivo di numerose donne e bambini in fuga dal teatro di guerra che bussano alla porta di don Dossetti per cercare casa e sostegno alimentare.

A questo fenomeno si sono aggiunte le problematiche di molte famiglie del nostro territorio che, appena risollevate dalla crisi causata dalla pandemia, sono cadute di nuovo in difficoltà a causa del rincaro delle utenze, impossibili da sostenere.