Per contrastare i vandali guardie giurate in campo

Il Comune di Rubiera attiva le guardie giurate per la vigilanza notturna anche nei parchi e nelle zone sportive. L’obiettivo è di evitare pure episodi di vandalismo nelle aree pubbliche. Un progetto già avviato a Rubiera con alcune precedenti ‘sperimentazioni’. "

Abbiamo affidato – annuncia il sindaco Emanuele Cavallaro – al Corpo Guardie Giurate di Reggio Emilia, che ha vinto l’apposita procedura, l’incarico per la vigilanza notturna su alcuni immobili e beni del Comune. Oltre agli edifici (scuole, strutture pubbliche, municipio) abbiamo dato mandato di monitorare anche il parco don Andreoli, il parco della Croce Rossa, il parchetto davanti alle scuole di via Ariosto, il parco Baden Powell, le zone sportive di via Aldo Moro e della Tetra Pak".

Il primo cittadino precisa che le guardie giurate "non hanno ovviamente né le competenze né i compiti della polizia locale o dei carabinieri. Possono però essere utili per monitorare e tutelare il patrimonio in questo caso pubblico: sono sempre un occhio in più in giro in queste zone, pronte ad allertare le forze dell’ordine, attive anche nel dare riscontri ai sistemi di allarme che abbiamo installato in questi anni in molti edifici".

L’incarico ha una spesa complessiva di 8.300 euro per tutte le notti dell’anno. "Il servizio – sottolinea il sindaco Cavallaro – prevedeva già la vigilanza negli edifici pubblici. Ora è stata predisposta anche nei parchi e nelle zone sportive per garantire una maggiore sicurezza nelle aree pubbliche per prevenire atti vandalici e altri problemi. Un’attività importante che prevede l’ispezione notturna delle guardie giurate nei posti individuati". Anche a Rubiera, come purtroppo in altri comuni della nostra provincia, recentemente si sono verificati spiacevoli atti vandalici, subito condannati dal sindaco Cavallaro e dalla comunità rubierese.

Matteo Barca