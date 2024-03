Per dispetto aveva dato fuoco a un materasso. Denunciato un 29enne per il rogo doloso al B&B

Ci sarebbe una lite, avvenuta la sera prima, dietro al rogo doloso che ha gravemente danneggiato un alloggio di un un Bed & Breakfast con sede in via Provinciale Nord a Bagnolo, avvenuto sabato scorso con conseguenze ingenti alla struttura. Un uomo di 29 anni, residente nel Reggiano, è stato denunciato dai carabinieri al termine di una serie di accertamenti, partiti già da un intervento che i militari avevano effettuato venerdì sera, per una lite tra l’indagato e una coppia, avvenuto proprio in quel B&B, dove pare che il 29enne avesse provocato pure danni ai locali. Lo stesso giovane il giorno dopo sarebbe tornato alla struttura di via Provinciale Nord a Bagnolo, dove avrebbe appiccato le fiamme a un materasso, in uno degli alloggi dell’attività ricettiva situata alle porte del centro abitato del paese. Forse voleva essere un dispetto, ma che però alla fine ha provocato un rogo molto esteso, che ha lasciato danni ingenti, oltre alla inagibilità strutturale dell’area interessata dalle fiamme.

Dopo la prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, si è arrivati alla denuncia penale a carico del 29enne, già inoltrata alla magistratura, per danneggiamento seguito da incendio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri insieme ai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme.

Antonio Lecci