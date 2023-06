Per entrare in banca e rapinarla il malvivente si traveste da donna

Per non creare sospetti, in orario di chiusura al pubblico, si sono finti una coppia, ottenendo l’apertura dell’ingresso alla banca, l’altro pomeriggio alla filiale di Emilbanca di Boretto, per poi fuggire con il denaro depositato nel bancomat, per un bottino che si aggira intorno ai 35 mila euro. Uno dei due rapinatori si era travestito da donna per poter far credere a una coppia che si stava recando all’istituto di credito per alcune commissioni. Ma una volta all’interno, le intenzioni dei due malviventi si sono evidenziate in modo chiaro, pur se con minacce solo verbali. Pare infatti che i due rapinatori non abbiamo mostrato armi. Poi la fuga e l’allarme, che ha dato il via alle indagini dei carabinieri.