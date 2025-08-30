"Per essere attrattivi dobbiamo tutti fare rete"

"Fare rete". Lo chiede da 5 anni l’associazione ‘Fra la Secchia e il Dolo’, che traccia una panoramica complessiva sulle proprie attività ed iniziative di carattere turistico, storico, artistico, letterario, sportivo, ludico, ambientale ed eco-gastronomico.

"Le collaborazioni che abbiamo attivato con le altre realtà di volontariato nel comune di Toano e nei territori limitrofi - spiega Giovanni Ghirardiini, vicepresidente del sodalizio - ci hanno permesso di organizzare, nel tempo, significativi eventi allo scopo di far conoscere e promuovere il nostro Comune, caratterizzato da un pregevole patrimonio naturalistico architettonico e culturale, che fonda radici su tradizioni locali".

Quest’anno sono già più di 450 le persone provenienti da altre realtà che hanno conosciuto le terre di Toano proprio grazie alle manifestazioni promosse e realizzate in sinergia. Fra quelle attivate dalle origini ad oggi, come associazione di promozione sociale (iscritta al registro unico nazionale del terzo settore), va ricordata quella con l’Officina di Costabona, nel villaminozzese, una cooperativa di comunità con sentieri comuni, un progetto che promuove camminate ed escursioni nelle realtà reggiane e modenesi attraversate dal fiume Secchia, e quella con il gruppo storico Il Melograno, con sede sociale a Carpineti.

I prossimi appuntamenti prevedono convegni storici, una caccia al tesoro automobilistica (domenica 14, con partenza da Manno), mentre alle 14 di venerdì 19 settembre, a Villa Ghirardini, assieme al gruppo carpinetano, verrà presentato uno spettacolo di carattere storico. Il 4 ottobre verrà organizzata una camminata sotto le stelle. "Per noi ‘fare rete’ – conclude il vicepresidente Ghirardini - vuol dire stringere uno stretto rapporto con gli enti pubblici, in particolare l’Amministrazione comunale, l’Unione dei Comuni e il Parco nazionale, soprattutto in riferimento alla Riserva Mab Unesco, pure in un contesto di volontariato".

