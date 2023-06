Per festeggiare lo scudetto offre buoni per 15 metri di pizza

Un doppio evento benefico si è svolto nei giorni scorsi a Pieve di Guastalla, alla distesa estiva della pizzeria Melagusto, in piazza Soragna.

In occasione del Giropizza organizzato a favore di Admo, associazione per la donazione del midollo osseo, il titolare del locale, Catello Napoli, per festeggiare il terzo scudetto della sua squadra del cuore, ha deciso di aggiungere un ulteriore gesto di solidarietà, consegnando a Loris Negri, presidente dell’Emporio Solidale di Guastalla, trenta buoni validi ciascuno per mezzo metro di pizza, con bevanda compresa. Il dono è destinato a trenta famiglie che vengono assistite anche attraverso l’Emporio Solidale, che fornisce un concreto aiuto a persone in stato di reale necessità.

Il buono sarà consegnato dagli operatori dell’Emporio Solidale di via don Minzoni, con le famiglie che potranno ritirare pizza e bevanda direttamente alla pizzeria di piazza Soragna a Pieve. Alla serata benefica, grazie all’organizzazione di Admo, hanno partecipato oltre duecento persone di ogni età.