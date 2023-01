Per Folloni c’è l’ipotesi di intitolare dei locali

Sta trovando una miriade di consensi l’idea di intitolare un luogo pubblico, ma anche significativo, a Nicola Folloni, l’assistente capo della polizia locale della Bassa Reggiana, vinto da un malore improvviso a 48 anni di età, mentre sabato era in caserma a Guastalla, pronto a iniziare il servizio. L’idea, che alcuni cittadini hanno lanciato attraverso il Carlino si è rapidamente diffusa, anche sul web, attirando da subito il favore di tantissime persone.

Tra i colleghi non manca l’ipotesi di intitolare non solo una sala, ma addirittura l’intera caserma a Nicola, visto che la sede di polizia di via Castagnoli non ha un nome particolare. Si parla anche della possibilità di intitolargli un parco pubblico, magari nella zona di Pieve, non distante dalla casa dove abitava.

E mentre a Guastalla si iniziano a valutare queste possibilità avanzate dai cittadini, a Luzzara è già pronto un progetto da legare al nome di Folloni. "Qui a Luzzara – conferma il sindaco Elisabetta Sottili –, Nicola era stato assegnato come agente. Proprio in questi giorni stiamo completando il trasferimento di alcuni uffici dal piano terra al primo piano, liberando una stanza che è destinata alla postazione informatica per agenti di polizia locale, nel nostro municipio. Inoltre, questo spazio vuole diventare un luogo in cui gli agenti possono ricevere il pubblico, in centro storico, magari nelle mattine del mercato ambulante. Il progetto era molto apprezzato da Nicola Folloni, quando glielo avevamo illustrato. E per questo stiamo pensando di intitolare a lui questo spazio".

Antonio Lecci