Per gli 80 anni fa un regalo alla città. Un defibrillatore per la Croce rossa

Per il suo 80esimo compleanno ha deciso di regalare un defibrillatore e uno zaino da soccorso alla Croce Rossa di Scandiano.

La lodevole iniziativa benefica è stata promossa da Gino Luciano Giacopini di San Ruffino, che ieri ha tagliato il traguardo numero 80. Elogi e apprezzamenti per il gesto benefico compiuto dal pensionato che ha regalato strumenti fondamentali per i soccorsi. La donazione è avvenuta ieri nella sede della Croce Rossa scandianese alla presenza dei volontari della Cri, del presidente Tiziano Zagnoli, del sindaco Matteo Nasciuti e dell’assessore regionale Alessio Mammi (ex primo cittadino di Scandiano). Era ovviamente presente Gino Luciano Giacopini assieme alla nipote Alessia.

"Il nonno – racconta la nipote Alessia – ha voluto donare, per il suo 80esimo compleanno, alla Croce Rossa un defibrillatore e uno zaino da soccorso nella speranza che anche altri cittadini possano seguire il suo esempio e aiutare la comunità. La Croce Rossa ha ringraziato il nonno per il suo gesto, ma lui ha espresso gratitudine ai volontari per l’importante attività svolta a favore della nostra comunità. Siamo molto contenti per l’iniziativa organizzata per sostenere la Cri".

Giacopini ieri ha inoltre offerto un rinfresco per festeggiare il suo speciale compleanno. "Alla mattina – sottolinea la nipote Alessia – abbiamo incontrato la Croce Rossa per la donazione, mentre in serata si è svolta una cena in famiglia alla presenza di una quarantina di invitati per la festa".

Matteo Barca