Per i bar ho 5 foto da inserire

di Ylenia Rocco

Mille lire bastavano per un caffè. Oggi, con un euro e trenta, a volte non si ha neppure il bicchiere d’acqua da accompagnamento. Ma di mattina o pomeriggio, i reggiani alla tazzina non rinunciano; anche se il prezzo al bar è aumentato del 20% e la materia prima ha subito un incremento del 68% per la varietà robusta. Secondo gli analisti infatti il ‘chicco’ è tra le principali materie prime a vedere le quotazioni lievitate, questo chiaramente si riversa sui bar che acquistano le miscele e pesa sul consumatore finale.

"Nel 2020, quando abbiamo inaugurato il bar, il caffè costava un euro –spiega Alessandro Assad, titolare del Caffè del Monte –. Ma già a gennaio del 2021 siamo stati costretti ad aumentare di 10 centesimi. Ora è fisso a 1,30 dal primo settembre dell’anno scorso. Cerchiamo di tenere botta perché non può diventare una bevanda di lusso, ma non è facile". I fornitori l’hanno avvisato: "A gennaio è previsto un nuovo rialzo". E spiega che il valore del caffè che acquista è già "aumentato circa del 25%". Un problema, in realtà spesso impercettibile al cliente, è anche l’asporto: "Il caffè lo vendiamo allo stesso prezzo nonostante il materiale (bicchiere, coperchio e stecca) lo paghiamo. E pure il caffè macchiato, viene venduto quanto un espresso, nonostante il consumo del latte incida".

All’Antico Caffè del Teatro anche nei giorni non di mercato le sedute sono quasi al completo.

"Qui un caffè costa ancora 1,20", dice una cliente. Il valore del chicco però è in rapida salita e per i baristi diventa sempre più difficile contenerne i costi: "A gennaio saremo infatti costretti ad alzare leggermente il suo prezzo", spiega la responsabile Greta Alexandrova . Nonostante l’Antico Caffè del Teatro consumi "circa 45 chili alla settimana", Alexandrova chiarische che a un’alta richiesta corrispondono maggiori spese da coprire. "La pausa caffè è un’abitudine per i reggiani –aggiunge–, e non penso che la domanda calerà mai radicalmente. Sono da 30 anni dietro al bancone, le inflazioni le ho viste passsare".

Ha provato a tenere il prezzo fisso a 1,20 euro anche Emilio Ascolini della storica Torrefazione Messicana: "Finché non siamo stati costretti a passarlo a 1,30 euro, adeguandoci agli altri locali. Si parla di nuovi rincari, vedremo quello che ne sarà". La lievitazione dei prezzi per Stefano Gabbi del Caffè Europa potrebbe essere più un problema ’mentale’ che concreto: "Parliamo di un aumento di 10 centesimi, che sulle spese di una giornata non incidono. Ma comprendo che in questi casi la gente possa sentirsi ’derubata’". In realtà Gabbi precisa che sono aumenti minimi, necessari soprattutto a chi consuma tanti chili di caffè: "Se una volta un barista ritoccava in rialzo i prezzi per un guadagno personale, adesso lo fa per coprire, e non del tutto, i costi imposti dall’inflazione generale". Così il caffè a un euro diventa un dolce ricordo; anche per i clienti di Lommis Cafè & bistrot, che fino ad agosto nel listino l’aveva a cifra singola. "Purtroppo non abbiamo potuto fare diversamente", dice il titolare Fabio Iuliano. "In compenso –aggiunge–, per la tazzina servita al tavolo il servizio non lo facciamo pagare; come non chiediamo niente di più per l’asporto o il bicchiere di acqua, nonostante, per questo, al giorno consumiamo circa 6 bottiglie che a fine mese sono più o meno 60 euro".

Da 1,20 a 1,30 euro alla fine la differenza è poca. Ma se il caffè è fatto male allora la pausa è rovinata: "A volte basta poco – precisa Iuliano–. Con un po’ di umidità può cambiare. Ma anche una variazione della temperatura ne modifica il sapore e il colore. La macinatura per esempio ha un ruolo importante. Il caffè possono farlo tutti, non è facile invece saperlo fare bene", per cui magari anche due euro potrebbero valere la pena.