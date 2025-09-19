’Per i morti di Reggio Emilia’. Addio ad Amodei

"Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli, / e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli / dovremo tutti quanti aver d’ora in avanti / voialtri al nostro fianco per non sentirci soli".

Un famoso verso della canzone ’Per i morti di Reggio Emilia’, che nel 1960 Fausto Amodei – protagonista per lungo tempo della musica e della politica torinese, ieri scomparso a 91 anni – compose per celebrare i cinque civili uccisi dalla polizia, il 7 luglio del ‘60, durante le proteste contro il governo democristiano di Ferdinando Tambroni.

Nonostante la sua grande produzione di brani musicali, sempre legati a fatti realmente accaduti, ’Per i morti di Reggio Emilia’ rimane la sua canzone più nota, ancora conosciutissima ed eseguita in occasione di manifestazioni operaie e studentesche. ’Per i morti di Reggio Emilia’ è stata poi reinterpretata da molti artisti: tra cui Milva, Francesco Guccini e i Cccp, che l’hanno inserita in loro album. La canzone ha avuto grande eco, inoltre, per essere stata fonte d’ispirazione di diversi cori calcistici, tra cui l’inno del gruppo ultrà milanista Brigate Rossonere.

Dopo essersi diplomato al liceo classico Alfieri di Torino, Fausto Amodei si laureò in Architettura al Politecnico (sempre a Torino), mentre coltivava la pratica musicale – studiando fisarmonica, pianoforte e chitarra – e iniziò la sua attività politica nel movimento laico di sinistra Unità Popolare, fondato da Ferruccio Parri. Nel 1958 Fausto Amodei è stato tra i fondatori del gruppo torinese dei ’Cantacronache’, insieme a Michele Straniero, Giorgio De Maria, Margot, Emilio Jona e Sergio Liberovici. Gruppo al quale collaborarono letterati e poeti del calibro di Italo Calvino, Umberto Eco e Franco Fortini con l’obiettivo di slegare le canzoni da melodie facili e testi d’amore, trattando piuttosto tematiche politiche e di attualità.

Il gruppo voleva creare un nuovo tipo di canzone, un muovo genere, che si allontanasse dalla canzone di consumo, sul modello degli chansonniers francesi e dell’opera di Bertolt Brecht e Kurt Weill, e che recuperasse la tradizione del canto popolare e dei cantastorie italiani. Nel 1968 diventa deputato del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Qualche anno fa, parlando della sua scelta di trasmettere l’impegno politico attraverso le canzoni ha detto che l’idea di utilizzare la canzone come strumento di comunicazione politica è nata "prima dall’aver allargato i miei interessi musicali dalla sola musica classica alla musica popolare ed alla canzone sia popolare che d’autore", poi dall’esperienza di Cantacronache.

Stella Bonfrisco