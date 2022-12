Per i vigili del fuoco cresce l’impegno in strada

Aumentano gli interventi sul fronte degli incidenti stradali, rimangono stabili i servizi anti-incendio, aumentano le contravvenzioni per roghi e si investe ben di più in attività di formazione.

È questo in sintesi il 2022 dei vigili del fuoco reggiani, l’anno che si è concluso con l’avvicendamento al vertice del Comando Provinciale di via della Canalina. L’ingegner Antonio Annecchini è il nuovo Comandante provinciale al posto di Vincenzo Martino, passato al Comando Provinciale di Mantova.

È stato un anno di ripresa e di crescita per quanto riguarda gli interventi dei vigili del fuoco in provincia. Gli interventi di soccorso completati durante il 2022 sono stati complessivamente 5112: si tratta di un aumento di circa il 9% rispetto al 2021, dovuto principalmente alla (mancata) sicurezza stradale.

Gli interventi per incendio sono infatti rimasti pressoché invariati, mentre hanno continuato ad aumentare (e non di poco) quelli a seguito di incidenti stradali, con un +17% rispetto all’anno scorso.

I vari distaccamenti in provincia hanno visto Sant’Ilario prevalere per numero assoluto di interventi: 779 (+8% rispetto al 2021), seguito da Guastalla con 758 (+5% rispetto 2021), Castelnovo Monti con 512 (+37% rispetto al 2021) e, infine, dai distaccamenti volontari di Luzzara con 176 (+14% rispetto all’anno scorso) e Collagna con 26 (+53% rispetto all’anno scorso).

In forte aumento anche il numero delle istanze pervenute al Comando Provinciale per la prevenzione incendi: un totale di 2538 che fa registrare un +27% rispetto all’anno precedente, testimonianza di una ritrovata vivacità del settore terziario in provincia di Reggio.

La polizia giudiziaria ha registrato un aumento del 44% in confronto al 2021 in materia di prevenzione incendi sul luogo di lavoro, dal momento che sono state 13 le contravvenzioni rilevate; sono invece 11 le denunce relative alla violazione del Decreto Legislativo del 2006 che ha ridefinito l’assetto del Corpo dei vigili del fuoco (31% in meno dell’anno precedente).

Il 2022 ha fatto segnare anche un importante aumento dei corsi di formazione e aggiornamento erogati agli addetti al servizio anti-incendio: nel complesso sono stati 76, un 9% in più rispetto al 2021, e hanno visto coinvolti oltre 1052 partecipanti (il 21% in più rispetto a 12 mesi fa). In forte aumento (+45%) il rilascio di attestati di idoneità tecnica rilasciati dal Comando Provinciale reggiano (832 il numero totale).

I servizi di vigilanza anti-incendio in provincia, infine, sono quasi il doppio di quelli del 2021: si è infatti passati dai 40 di un anno fa ai 70 del 2022.

Nicola Bonafini