Per il benessere e la memoria. In marcia contro l’Alzheimer

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il Mese Mondiale Alzheimer 2025 e Aima - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia ODV – esprime "profonda soddisfazione per la calorosa e attenta partecipazione della cittadinanza alle numerose iniziative di sensibilizzazione, informazione e solidarietà organizzate sul territorio provinciale. Il calendario di appuntamenti ha saputo combinare momenti di aggregazione e raccolta fondi con incontri dedicati all’approfondimento e alla prevenzione".

Un successo particolarmente significativo è stato registrato dalla prima edizione della camminata solidale, la ‘CamminAIMA: Insieme per il Benessere e la Memoria’. A fine settembre, 138 persone si sono ritrovate ad Albinea per percorrere insieme i 5 chilometri del circuito, promuovendo l’attività fisica e la socializzazione come pilastri fondamentali per la prevenzione dei disturbi cognitivi. L’evento si è svolto in un clima di vera festa e profonda solidarietà. A dare il via al Mese, invece, è stato il Pinnacolo Benefico organizzato dal Circolo Coviolo in Festa, un evento che ha unito l’aggregazione ludica al sostegno concreto. Il Circolo ha dimostrato ancora una volta "la sua grande sensibilità verso i temi della demenza, contribuendo in modo sostanziale alla raccolta fondi. Aima ha mantenuto alta l’attenzione sulla formazione e la sensibilizzazione, organizzando eventi informativi aperti". Questi appuntamenti si sono tenuti a Montecchio e Novellara.