Per il ’Gambero rosso’: miglior carta dei vini a Rubiera al Viandante

Un importante riconoscimento per l’Osteria del Viandante di Rubiera: la nuova guida del Gambero Rosso ha premiato il ristorante rubierese per la miglior carta dei vini d’Italia assieme anche a Peter Brunel di Arco (Trento) e Torre del Saracino di Vico Equense. Mauro Rizzi (foto), sommelier dell’Osteria del Viandante, si è recato a Roma per ritirare il premio durante una cerimonia nella mattinata di lunedì 16 ottobre.

"Siamo molto soddisfatti – dice Rizzi – per questo riconoscimento ottenuto grazie alla guida del Gambero Rosso. E’ sicuramente un valore aggiunto per Rubiera e anche per l’Emilia. Il nostro locale propone oltre 2200 etichette. Da tempo siamo infatti impegnati in un lungo percorso per valorizzare una ricerca continua nel mondo del vino".

Il premio come miglior carta dei vini 2024 è frutto di un attento e lungo lavoro di squadra e di grande passione di tre professionisti Mauro Rizzi, André Joao Cunha Fiaes e Graziano Paolercio.

"Esprimo un ringraziamento – sottolinea il sommelier Rizzi – al patron dell’Osteria del Viandante Marco Bizzarri che ci stimola e ci consente di esprimerci al meglio in questo bellissimo mondo che è nella continuità: ha permesso al ristorante di essere un di punto di riferimento per tutti gli appassionati di vino".

Tanti i messaggi di congratulazioni che sono arrivati in questi giorni al ristorante di Rubiera dopo la notizia del premio.

m. b.