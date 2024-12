Per il ladro seriale si aprono le porte del carcere

E’ accusato di una lunga serie di furti, tra abitazioni ed esercizi commerciali, con almeno una decina di reati avvenuti fra fine novembre e inizio dicembre, commessi tra Campagnola, San Martino in Rio, Correggio, Bagnolo. L’uomo era stato colpito da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con divieto di ritorno nella provincia reggiana. Ma dal 5 dicembre il diretto interessato, 33 anni, ha smesso di recarsi alla polizia giudiziaria, rendendosi irreperibile anche di fronte all’obbligo di restare in casa di notte. A quel punto, con la segnalazione dei carabinieri per le violazioni alle disposizioni del giudice, dal tribunale di Reggio è stato deciso l’inasprimento delle misure cautelari, con la custodia cautelare in carcere. Che i carabinieri della caserma di Correggio hanno eseguito ieri, guarda caso proprio a Correggio, dove il 33enne non poteva trovarsi proprio per il divieto di dimora nel territorio reggiano. L’uomo è stato dichiarato in arresto e portato in cella, a disposizione dell’autorità giudiziaria.