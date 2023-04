"Per il palaghiaccio c’è un impegno continuo"

Pesa sull’economia del comune Ventasso, il Palaghiaccio di Cerreto Laghi. Si tratta di una struttura importante, unica dell’Appennino che nel pieno della sua attività ha ospitato squadre ed eventi a livello internazionale. Adesso, dopo alcuni anni di inattività, ha bisogno si essere rimesso in ‘ordine’ ma per poterlo fare occorrono nuove risorse che il Comune sta cercando di recuperare attraverso bandi che, anche se vanno a buon fine, richiedono comunque tempi lunghi.

Al sollecito del Presidente del Parco, Fausto Giovanelli, interessato in quanto la struttura, che sorge nel territorio del Parco, ha ottenuto un finanziamento di 700.000 euro dall’Ente per l’acquisto di due nuovi motori, appena installati, replica il sindaco Enrico Ferretti che, oltre a ringraziare il Parco Nazionale, assicura che l’Amministrazione comunale di Ventasso è fortemente impegnata nella ricerca di risorse per fare ripartire l’attività del Palaghiaccio.

"Il lavoro della precedente Amministrazione ha portato diversi finanziamenti per la prosecuzione di interventi sulla struttura, - afferma il sindaco Ferretti - purtroppo una parte di queste risorse è stata utilizzata. Attualmente si è deciso di proseguire con i lavori alla struttura trovandoci però davanti le oggettive difficoltà causate dall’aumento dei costi per la sistemazione del Palaghiaccio.

La razionalizzazione di quello che era il progetto iniziale ha fatto si che si potesse procedere alla sostituzione di tutto l’impianto elettrico e idraulico nonché all’adeguamento normativo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’impianto antincendio.

L’impegno quotidiano dell’Amministrazione comunale per portare a termine, in maniera ottimale, lo stadio polifunzionale del ghiaccio, è dimostrato dalla continua collaborazione con la Regione Emilia-Romagna attraverso l’interessamento dell’assessore Corsini e di consiglieri regionali, in più occasioni presenti sul territorio. Si sta procedendo all’adeguamento energetico della struttura per migliorare la gestione futura".

Il sindaco Ferretti ricorda che su questo intervento il Comune è assegnatario (ma non destinatario) di un bando di 850.000€ circa che riguarda "sport e periferie" emesso dal precedente Ministero per la "Coesione territoriale e del mezzogiorno", destinato alle rifiniture della struttura, la riqualificazione delle facciate e l’allestimento degli ambienti. "Purtroppo siamo ancora in attesa, a causa di parametri definiti dal Ministero, il quale ha previsto che l’assegnazione dei fondi sia destinato l’80% al Sud e il restante 20% al Nord".

Settimo Baisi