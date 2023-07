Per il piccolo Nikola avviato l’iter burocratico in questura

Il piccolo Nikola sta bene nonostante il lungo viaggio che dall’Ucraina lo ha portato a Bibbiano. Ieri il piccolo e la mamma si sono recati in questura dove è iniziato tutto l’iter burocratico per il permesso di soggiorno e per poter accedere alle cure del nostro sistema sanitario.

La mamma (nella foto mentre allatta Nikola) ha spiegato alle persone che la stanno aiutando, che il figlioletto è in discrete condizioni grazie alle terapie che il farmacista Marco Ternelli le sta fornendo, il suo sistema immunitario compromesso dalla Sindrome di Menkes sta comunque reagendo bene.

Il 2 agosto sarà ricoverato presso il reparto di Neurologia Pediatrica di Reggio diretto dal prof. Carlo Fusco , che detiene assieme ad un altro centro nel bolognese le sorti mediche degli ammalati della "Sindrome di Menkes" della Regione. Intanto continuano le forme di solidarietà per aiutare la famigliola Ucraina. Anche la Parrocchia di Bibbiano-Barco con il parroco Darmetko don Wojciech si è prontamente attivata per dare un supporto materiale al nucleo famigliare del piccolo Nikola costituito dalla mamma Anna, la sorellina di 10 anni Tetyana e la loro nonna materna Liuboy.

Questi aiuti materiali sono anch’essi fondamentali per permettere lo svolgimento della loro quotidianità in dignità.

C’è bisogno di alcune cose importanti tipo pannolini per bimbi taglia 4-9 kg midi; latte in polvere tipo Nidina; alimentari di ogni sorta, vestitini per bimbi adatti agli 11 mesi, materiale che viene raccolto dalla parrocchia con la responsabile Loretta Prandi. E per chi vuole fare donazioni in denaro, puo farlo versando sul conto iban: IT37O0707266160000000731318, intestato alla Parrocchia S.Maria Assunta con la causale: Raccolta fondi pro Nikola.

Nina Reverberi