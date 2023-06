Per il "pirata" servono altre indagini

Sono stati disposti ulteriori accertamenti sull’incidente costato la vita a Loris Forghieri, 48 anni, di Campagnola, avvenuto sabato in viale Bandini a Reggiolo. Le indagini, coordinate dalla polizia stradale di Guastalla e svolte in coordinamento con polizia locale e carabinieri, risultano aver portato al conducente dell’autovettura che avrebbe urtato il ciclista per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso. Risulta una persona denunciata, sulla cui identità vige per ora massimo riserbo. La magistratura ha chiesto ulteriori approfondimenti, anche dall’analisi della cartella clinica fornita dall’ospedale Maggiore di Parma. E finora non è stato concesso il nulla osta per i funerali, che dovrebbero svolgersi in forma civile a Campagnola. Loris lascia i genitori e altri parenti.