Per il pusher di 20 anni il giudice dispone i lavori di pubblica utilità

Farà lavori di pubblica utilità, per l’esattezza impegnandosi per 246 ore, il 20enne residente a Scandiano finito in manette il 23 aprile, dopo che i carabinieri avevano trovato, nella sua camera, un etto e mezzo di hashish e un kit per lo spaccio. Durante la prosecuzione della direttissima, ieri il giudice Luigi Tirone ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato difensore Domenico Noris Bucchi di applicazione della pena, che è stata convertita nei lavori di pubblica utilità: "Un buon risultato", commenta il legale. I militari di Scandiano avevano già avviato indagini nei confronti del 20enne, poi era stata disposta una perquisizione domiciliare. Nella cassettiera vicino al letto avevano trovato 150 grammi di marijuana, un bilancino di precisione con tracce della medesima sostanza e la somma di 1.500 euro, ritenuta provento di spaccio in quanto il giovane non svolgeva alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita. Il 20enne era stato arrestato per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Era comparso davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima; il pubblico ministero aveva chiesto l’obbligo di firma quotidiano, Bucchi aveva domandato di calare la frequenza della presentazione in caserma a tre volte alla settimana, come poi era stato disposto dal giudice. La direttissima si è conclusa ieri con la pena convertita.

al.cod.