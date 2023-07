Per iscriversi all’asilo comunale si pagano 50 euro per la pratica

E’ polemica a Rio Saliceto per una somma richiesta a fondo perduto subito dopo la presentazione della domanda di ammissione all’asilo nido comunale. Una somma richiesta dall’ente pubblico locale come "costo per la pratica". Si tratta di una somma di 50 euro. Non è una cifra elevata. Ma quanto basta per far scoppiare la polemica tra alcune famiglie, visto che Rio Saliceto sarebbe l’unico Comune a richiedere questa somma, senza restituirla successivamente.

I genitori segnalano come questa somma viene richiesta dal Comune come ente pubblico, e non privato, dove invece questa cifra a fondo perduto viene spesso prevista. La spesa, inoltre, va a carico di famiglie che già pagano comunque una retta mensile per il servizio. Diciamo che sarebbe il pagamento di 50 euro per i diritti di istruttoria, praticamente il costo della pratica. Ma la stessa somma, a fondo perduto, non viene richiesta per lo stesso servizio in altri Comuni.

"Il versamento a fondo perduto della somma – segnala un cittadino – dovrebbe essere previsto dal regolamento comunale della scuola. Ma quella normativa non risulta esserci. Di contro, c’è un passaggio del regolamento dell’Unione Pianura reggiana che prevede il pagamento di un deposito cauzionale al momento dell’iscrizione. Ma la somma viene restituita a coloro che frequentano il servizio fino al termine dell’anno scolastico, a coloro che permangono nella lista di attesa, a coloro che si ritirano prima dell’uscita della graduatoria definitiva eo in caso di gravi e comprovati motivi familiari eo di salute".

La situazione nasce probabilmente da necessità economiche dell’ente localre di poter far quadrate i conti di fronte a un costante calo delle risorse e a un aumento dei costi in generale. La somma di 50 euro è una spesa che può incidere su bilanci familiari già fragili, ma alcuni cittadini chiedono maggiore chiarezza sulla mancata restituzione, decisa a Rio Saliceto ma che non risulta in vigore in altri Comuni reggiani e neppure della locale Unione. Sono invece diverse le strutture private che richiedono una quota di iscrizione a fondo perduto, al momento della presentazione della richiesta di ammissione avanzata dai genitori dei bambini.