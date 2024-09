Per la corona Under 14 la sfida sarà Felici-Burani

Il titolo provinciale femminile Under 14, all’interno della manifestazione in scena fino al prossimo fine settimana al Circolo Tennis Reggio Emilia, sarà un affare tra Chiara Felici e Silvia Burani. La prima, tesserata per il Cere e testa di serie numero 1 del tabellone, ha travolto 6-1, 6-0 la sorpresa Gaia Birzi (Pol. Terre Matildiche); la seconda, invece, si è imposta con un duplice 6-1 su Maria Angelica Tribuzio (Ct Reggio). Sempre a livello giovanile, definiti i finalisti dell’Under 12 maschile: il padrone di casa Pier Giorgio Zucchi conferma i favori del pronostico col 6-1, 6-0 a Samuele Pietri (San Martino Sport) e ora affronterà il numero 3 Paolo Barbieri (Ct Albinea), che ha regolato in rimonta contro pronostico Thales Mauà Soncini (Cere) 4-6, 6-4, 10-8. Filippo Zotti (Ct Reggio) giocherà nella semifinale dell’Under 16 maschile col compagno di squadra Vittorio Pinetti, che ha battuto 7-6, 2-6, 10-6 Davide Muci (San Martino Sport); l’altro padrone di casa Filippo Askerz, numero 2, ha avuto invece la meglio con un duplice 6-2 su Marco Gualdi (Ct Casalgrande) e ora se la vedrà con Cristian Zdenek (Tc Castellarano), vincitore 6-0, 6-4 con Luca Bernazzali (CT Poviglio). Nell’Under 12 femminile, infine, Martina Sartori (Cere) batte 6-4, 6-2 in semifinale la compagna di allenamenti Lisa Cantarelli e ora affronterà in finale Martina Guglielmi (Ct Albinea).

Quarta categoria. In quarta categoria Carlotta Pellacini (Ct Tricolore) strappa il pass per gli ottavi grazie al 6-4, 6-2 su Sabrina Rossi (Ct Reggio); Catia Cattini (San Martino Sport) non lascia nemmeno un game a Martina Fontani (Ct Casalgrande), mentre Giulia Iotti (Sportissima Scandiano) cede al super tiebreak di fronte a Carlotta Bendinelli (Ct Reggio), che si impone in rimonta al termine di un match molto equilibrato chiuso sul 4-6, 7-6, 10-8.

Tra gli uomini il numero 1 Alessandro Beretta (Ct Reggio) suda non poco per eliminare Maurizio Berti nel derby col punteggio di 6-4, 2-6, 10-6; vittoria in tre set anche per l’altro alfiere del circolo ospitante Francesco Del Zozzo, che piega 3-6, 6-4, 10-5 al numero 6 Fabiano Trionfetti (Ct Poviglio). Cade, infine, la testa di serie numero 4: Luca Gepri (Ct Albinea), infatti, si arrende 6-4, 6-3 a Alex David Bonini (Ct Tricolore).

Gli altri. Nella quarta categoria non classificati definito il quadro delle semifinali: Corrado Davoli (Ct Albinea) batte con un duplice 6-4 Warren Fontanesi (Ct Tricolore) e ora se la vedrà con Andrea Fava (Ct Reggio), che supera 6-3, 7-5 Raffaele Biondi (Ct Albinea); nella parte bassa del tabellone Aniello Tafuro (Ct Tricolore) si ritira mentre era avanti 6-3, 0-2 sul compagno di circolo Gabriele Fontana, con quest’ultimo che affronterà ora Federico Bernini (San Martino Sport), che ha vinto senza giocare contro Alberto Paterlini (Ct Reggio). Il torneo femminile, invece, sarà vinto da una tra Martina Spaggiari (Ct Albinea) e Elena Camellini (Ct Casalgrande), con la prima che ha regolato 6-3, 6-7, 10-8 Ilaria Piccagli (Tin Ton Academy), mentre la seconda ha battuto 6-1, 7-6 Margherita Matonti (San Martino Sport).