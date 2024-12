"Per la delinquenza servono pattuglie"

"Il quartiere Carrozzone affronta da tempo problematiche di viabilità, delinquenza e degrado ormai note, senza interventi sostanziali da parte del comune", a parlare è Daniele Taddei, membro eletto Consulta per il quartiere Carrozzone. "Tra le soluzioni ritenute prioritarie dai residenti vi è la presenza di forze dell’ordine almeno nelle ore di punta per garantire una migliore gestione del traffico e svolgere controlli saltuari nelle aree più critiche. Inoltre, è considerato urgente affrontare con decisione la questione della mobilità in alcune strade del quartiere, in quanto i problemi attuali richiedono soluzioni tempestive soprattutto in vista del completamento della tangenziale prevista nei prossimi anni".