"Per la gara del nido mi rifiutai di lavorarci. Poteva essere irregolare"

Una dipendente del Comune si rifiutò di continuare a lavorare sull’appalto che riguardava l’affidamento della gestione del nido Maramotti. Lei, Daniela Pellacini, funzionario del servizio appalti del Comune, ha raccontato ieri in tribunale la sua ribellione, chiamata a testimoniare da Baby&job, società di Roma costituita parte civile. Secondo l’ipotesi accusatoria, tra 2016 e 2017 diversi imputati avrebbero escluso in modo irregolare la ditta capitolina, risultata prima grazie all’offerta più vantaggiosa, deliberando invece l’aggiudicazione alla coop Panta rei, già gestore del servizio. "Silvia Signorelli (non imputata, ndr) mi mandò una mail che era stata inviata da Paola Cagliari (dirigente Istituzione Scuole, ndr). Quest’ultima le aveva scritto che una sua dipendente, Mazzocchi (Anna Maria, ndr), aveva fatto un errore materiale nella prima versione della graduatoria, e dunque le rimandava una tabella corretta. Ma la tabella risistemata ribaltava l’esito della gara", ha raccontato in aula Pellacini. Per poi spiegare le perplessità: "Io rimandai la mail a Signorelli scrivendo: ‘Rispedisco al mittente’. E poi le dissi a voce che non volevo più seguire quella faccenda: avevo dubbi e non avevo intenzione di fare cose che, dal mio punto di vista, possono essere irregolari. Il mio errore è stato forse non tenere una copia di quella mail. Ma io gliela rispedii, e le dissi a quelle condizioni non volevo più lavorare sulla gara: avevo sospetti sulla regolarità della procedura". L’offerta di Baby&job l’aveva colpita per un aspetto, cioè "il ribasso molto alto in un appalto ad alta intensità di manodopera come quello degli asili". Lei racconta poi di un incontro in cui Cagliari "segnalò la cifra troppo bassa", e Signorelli ribattè che "non precludeva l’aggiudicazione a Baby&job". La funzionaria ha spiegato che a fronte di ribassi conclamati occorre fare una verifica di congruità: "Il Comune deve preoccuparsi che personale e insegnanti siano adeguatamente pagati". Si è soffermata poi su un incontro con il dirigente del settore appalti Roberto Montagnani, che le riferì: ‘Non dire niente’. A domanda dell’avvocato di Montagnani, Liborio Cataliotti, ha poi detto che non ricordava in cosa consistesse l’errore materiale. E, sull’espressione "Non dire niente", non l’ha contestualizzata come un ordine.

al.cod.