Per la salvezza l’obiettivo resta ’quota 43’. Ma la Reggiana deve tornare a vincere

Da qui alla fine sarà ‘quota 43’. Come un tormentone di Sanremo, nei bar del centro e in quelli di periferia. In Curva Sud, nei Distinti e ai campi di allenamento. Niente ‘baby pensionati’ del nuovo millennio, ma la cifra che la Reggiana dovrà raggiungere per garantirsi la salvezza senza passare attraverso le forche caudine dei playout. Ma saranno davvero sufficienti? Oppure ce ne vorranno di più? O addirittura ne basteranno meno? Il riferimento non è preso a caso (e ci mancherebbe…) ma è tratto direttamente dalle parole di Alessandro Nesta che, a precisa domanda, alcune settimane fa aveva indicato le coordinate della felicità proprio a 43.

Era la vigilia della sfida con la Ternana (16 febbraio), con la Reggiana che aveva 30 punti. Certezze non ce ne sono quando si parla di Serie B, ma il confronto con il campionato più recente può aiutare ad interpretare ancor meglio la questione. Nel 2023 Brescia e Cosenza chiusero entrambe a 40 e si affrontarono ai playout: ad avere la peggio furono le ‘rondinelle’, poi ripescate successivamente. All’ultimo posto chiuse il Benevento con 35, seguito dalla Spal a 38. Attualmente il Lecco (ultimo) e la Feralpi (penultima) hanno rispettivamente 21 e 24 punti, mentre ai playout si sfiderebbero Ascoli (28) e Ternana (29), con lo Spezia tagliato fuori di un soffio (27). La situazione attuale, quando mancano 10 partite alla fine, non sembra così diversa da quella di 12 mesi fa.

Regna l’equilibrio e solo il Lecco (con 7 lunghezze di ritardo dai playout) sembra avere chance ormai minime di mantenere la categoria. ‘Quota 43’ può quindi essere effettivamente quella giusta per non avere pensieri. Il tutto però dev’essere vissuto con la consapevolezza che la Reggiana dovrà cercare di raggiungerla (o quantomeno avvicinarla…) il prima possibile, per evitare di arrivare alle ultime quattro giornate – quando affronterà Palermo, Modena, Sampdoria e Parma - con l’acqua alla gola e l’obbligo di vincerne almeno una a tutti i costi. A tal proposito sono da segnare sul calendario alcune sfide che potrebbero davvero essere decisive: con lo Spezia (al ‘Giglio’ il 16 marzo), con il Cittadella (6 aprile in casa), a Lecco (il 13 aprile) e con il Cosenza (il 20 aprile, sempre a Reggio). Un ‘poker’ da 12 punti potenziali con almeno 8-10 da mettere a referto per stare sereni. Nel 2022 la classifica fu più ‘anomala’ perché le ultime cinque rimasero troppo staccate dal resto delle squadre. Basta pensare che il Cosenza di Goretti chiuse a 35 e si salvò ai playout con il Vicenza che terminò a 34. La prima ‘salva’ fu la Spal, staccata addirittura di 7 punti, che finì a 42. La Reggiana è in linea con la tabella di marcia ma non può più sbagliare.