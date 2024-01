"Per l’ambulatorio dobbiamo fare tutto il giro"

C’è un ampio parcheggio con tanto di spazi per le vetture in uso a diversamente abili e con possibilità di arrivare all’ingresso non solo attraverso una scala con pochi gradini, ma anche con due comode rampe per potere transitare in carrozzina o con stampelle, senza alcuna barriera architettonica. Ma l’ingresso per gli ambulatori del Npia, il servizio di Neuropsichiatria infantile del distretto di Guastalla, all’ex ospedale in centro storico, non è accessibile da quel comodo parcheggio. Lo dice espressamente il cartello affisso alla porta a vetri e scritto in italiano e in inglese: "Riservato ai dipendenti. Girate attorno all’edificio per l’ingresso principale". Peccato che il percorso per arrivare all’ingresso principale, in piazza Matteotti, preveda un tratto su via Cavour e poi sulla piazza, allungando un tragitto che, invece, potrebbe essere molto più breve, senza dover transitare accanto alla strada trafficata da veicoli a motore, con un marciapiede tutt’altro che perfetto. Alcuni cittadini che utilizzano quel servizio hanno segnalato questa "anomalia".

"Perché non poter usare questo accesso comodo, accanto a un ampio parcheggio pubblico, dotato di scalini e rampe per disabili? In modo informale ci è stato spiegato che ci sarebbero questioni di sicurezza, con quel passaggio che non risulta attivo. Ma lo usano i dipendenti. Perché?" Sembra inoltre che si sia in attesa dei lavori di riqualificazione dell’ex ospedale, di cui si parla per il prossimo futuro, per poter mettere formalmente in sicurezza quell’accesso e consentire dunque l’utilizzo anche agli utenti. Restano comunque le polemiche di alcuni cittadini che ritengono più "tortuoso" e "scomodo" l’utilizzo del solo accesso principale, affacciato su un’area dotata di meno posti auto.

Antonio Lecci