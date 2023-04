"Per l’ambulatorio non ci arrendiamo"

La direzione del distretto sanitario della Bassa ha confermato come non sia prevista la riattivazione dell’ambulatorio medico a Santa Maria di Novellara, che in passato era stato utilizzato dagli oltre duemila residenti nelle frazioni di Santa Maria e San Giovanni, risultando un servizio molto utile e apprezzato. Il medico che usava quell’ambulatorio, infatti, ha deciso di operare esclusivamente nella sede principale, alla Casa della Salute in centro a Novellara.

Ma il sindaco Elena Carletti (foto) non si rassegna: "Restiamo in costante contatto con l’Azienda Usl per trovare una adeguata soluzione. Abbiamo dimostrato impegno e proposto scelte per consentire il mantenimento di servizi nelle frazioni, come la scuola d’infanzia e la scuola primaria. Vorremmo mantenere anche il servizio dell’ambulatorio, anche occasionalmente, per Santa Maria e San Giovanni. Siamo pure disposti a cercare noi soluzioni strutturali per evitare di caricare i costi sui medici di base o sull’Azienda Usl. Stiamo svolgendo studi e valutazioni, in particolare sulla popolazione anziana o non totalmente autosufficiente che risiede nella zona interessata, a cui il servizio dell’ambulatorio in paese farebbe comodo". Si sta cercando di trovare soluzioni alternative alla chiusura completa, che è ormai in vigore da fine gennaio.