Per l’amore "C’è ancora tempo"

Stasera alle 19,30 il Laboratorio Aq16 di via Fratelli Manfredi a Reggio, ospita lo spettacolo "C’è ancora tempo" della compagnia "Sipario Rosa", con Maria Iorio, Graziella Malavasi, Stefania Moscone, Rosa d’Ambrosio, per un testo scritto e diretto da Claire Becchimanzi. "C’è sempre tempo", racconta con pungente umorismo una condizione di coinvolgente attualità: la silenziosa sofferenza di Nunzia, donna di mezz’età destinata a rimanere nubile, ormai sopra i quaranta, dedita allo studio ed alla cura della casa, che inaspettatamente prova un profondo e prorompente sentimento per il fidanzato della più esuberante ed avvenente sorella Linda. Uno sguardo ironico su dinamiche familiari di iconica attualità, impregnate di fragilità emotiva, che scorrono vorticosamente tra personaggi intensi, ognuno con priorità differenti tra loro.