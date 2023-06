"Per l’Ausl i reggiani sono ipocondriaci"

La risposta della Direzione generale dell’Ausl alla denuncia della Cgil pensionati relativa al blocco delle prenotazioni per le prestazioni sanitarie contiene passaggi imbarazzanti; se non si trattasse di salute, direi anche comici. Se la Cgil, dopo aver tirato il sasso, non ha replicato, non è così per Fdi.

Nel lungo comunicato dell’Ausl è detto testualmente: "Preme precisare che l’incremento delle richieste di prestazioni non è motivato da un peggioramento di salute dei cittadini ma, come da dati di letteratura, da una sensazione soggettiva di maggior paura". Poi: "L’Azienda non è in grado di rispondere alla paura con visite ed esami". La sintesi è che per l’Ausl i reggiani sono un popolo di ipocondriaci. Sfugge a chi gestisce la nostra sanità pubblica che chi chiede prestazioni ed esami accusa disturbi, non dovuti all’autosuggestione, o soffre di patologie e che solo se riesce ad ottenere prestazioni ed esami può sapere da cosa dipendano. Ma se tali prestazioni ed esami non vengono erogati dall’Ausl, il cittadino si rivolge al privato a pagamento o peggio all’interno delle stesse strutture sanitarie pubbliche sempre a pagamento. La giustificazione della dirigenza Ausl – carenza di medici, tecnici e infermieri che impedirebbero la prestazione dei servizi sanitari – è smentito dai fatti che ho ricordato.

Ma se un cittadino non ha la possibilità di pagare la visita o la prestazione è a grave rischio, sino alla possibilità della morte. Di fronte a tutto ciò il sindaco Vecchi, massima autorità sanitaria, è rimasto muto come un pesce. Stupisce anche il silenzio del Procuratore capo della Repubblica Calogero Gaetano Paci, il quale di fronte ad una ipotesi di interruzione di pubblico servizio non risulta, al momento, abbia disposto alcun accertamento o indagine. La dirigente Cristina Marchesi l’anno scorso ha ottenuto un premio di 29.000 euro dalla Regione "per i servizi forniti con attenzione anche ai tempi di attesa delle prestazioni erogate".

Marco Eboli, coordinatore comunale Fdi Reggio