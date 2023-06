"Per l’autismo bisogna agire precocemente"

(...) dovremmo infatti metterci nei panni di quei vicini che tornano a casa stanchi e non riescono a riposare a causa di un bambino che salta o urla, oppure che a loro volta hanno in appartamento una persona fragile, portatrice di specifici bisogni. Il punto è capire cosa sono i comportamenti problematici. Molte famiglie non sanno che esistono tecniche per poterli limitare o addirittura eliminare. Io lo scoprii tanti anni fa, quando Matteo era un ragazzino e qua in Italia ancora nessuno lo sapeva, tanto che fui costretta a chiamare una terapista dall’Inghilterra. Bisogna però applicare gli opportuni protocolli il più precocemente possibile. Queste tecniche derivano dalla scienza Aba, l’analisi del comportamento, l’unica validata da sessant’anni di letteratura; le procedure sono molto strutturate e si sono rivelate di straordinaria efficacia, ma la terapia deve iniziare presto. La presa in carico dev’essere precoce e intensiva: occorrono tante ore di terapia e il coinvolgimento attivo della famiglia . Si tratta di un servizio che difficilmente il settore pubblico è in grado di offrire. La speranza che possano passare da soli è vana; se non sono gestiti il più delle volte si trasformano, come nel bambino che inizia sfarfallando le mani, gesto di autostimolazione tipico dell’autismo, e poi arriva a morsicare e a sputare. Comportamenti estremamente complessi da governare, che isolano socialmente. Oggi la diagnosi di autismo riguarda una persona su sessanta: si tratta di un problema sociale davvero gravoso. A Casa Gioia la presa in carico avviene sempre prima: abbiamo iniziato con bambini di 5 o 6 anni, adesso ne accogliamo già di due anni. L’Ausl fa diagnosi molto precoci, poi però non riesce ad erogare i servizi necessari; a questo punto interveniamo noi. Ogni mese abbiamo mediamente due o tre entrate nuove. Prima ancora di un ausilio nello sviluppo delle competenze o del linguaggio, le famiglie ci chiedono di aiutarle nella gestione dei comportamenti problema dei figli. È questa la necessità più sentita, la vera urgenza.

Stefania Azzali, presidente di Casa Gioia