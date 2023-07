"Per l’automedica non si poteva rinviare la decisione"

Non si placa il dibattito sull’automedica della Bassa, rimasta con un unico equipaggio su un territorio molto vasto della Bassa e della Pianura reggiana.

Il sindaco di Rolo, Luca Nasi (nella foto), che è pure presidente dell’Unione Comuni della Pianura, interviene sulle scelte tecnico-politiche sulla riforma dell’Emergenza-Urgenza.

"In questa fase di riorganizzazione, che inevitabilmente può spaventare ma che non è rinviabile, va registrato che con la fine dell’emergenza pandemica il sistema dell’emergenza è attualmente in crisi, per cui il "non agire" prontamente per modificarne l’impianto, come invece Regione e Ausl stanno facendo, sarebbe in questo momento deleterio e irresponsabile.

Siamo e saremo sempre pronti al dialogo, come abbiamo già fatto, per parlare anche di questi temi".

Va detto, però, che le proteste dei cittadini non riguardano la riforma in generale, ma l’aver unificato in un solo equipaggio un servizio di soccorso avanzato su un territorio molto vasto, con percorsi molto lunghi in caso di emergenze contemporanee.

Come spiega Antonella Festa, di Sinistra Italiana: "Sembra che il problema più grosso sia il luogo intermedio dove parcheggiare le automediche. Eppure la salvaguardia della salute delle persone dovrebbe essere la prima preoccupazione delle istituzioni.

Una sola automedica per tutto il territorio della Bassa non è sufficiente. Chiediamo che vengano stanziati i fondi necessari per aumentare il numero delle automediche. La scusa della mancanza di fondi e di medici non ci basta più.

Quando la gente si muove e chiede, bisognerebbe ascoltarla. Invece da mesi e mesi non ci sono adeguate risposte".