"Per le associazioni di culto islamiche servono degli spazi idonei"

Spazi idonei per i luoghi di culto delle associazioni religiose a Correggio. Lo chiede Roberto Cesi, ex comandante dei carabinieri e ora consigliere comunale del gruppo Rinascimento. Cesi ha presentato un’interrogazione sulle destinazioni d’uso dei locali sedi di associazioni islamiche. E dalla risposta del sindaco Fabio Testi è emerso come negli anni ci siano stati interventi, con tanto di ordinanze, per il ripristino della situazione di legalità, anche di fronte ad abusi edilizi, in particolare per il fabbricato di via Leonardo Da Vinci, oggetto pure di un’ordinanza di ripristino degli ambienti. Il sindaco correggese ha poi confermato un confronto con il Comune di Reggio, per trarre spunto da soluzioni, applicate nella città capoluogo, in merito alla ricerca di spazi adeguati ad accogliere luoghi di culto.

"Le associazioni culturali possono trovare spazio ovunque, ma non se questi spazi diventano luoghi di culto. Occorre individuare aree adeguate in tal senso – dichiara Cesi – per evitare pure problemi di convivenza coi residenti dei relativi quartieri. Mi risulta che pure gli indiani Sikh siano in cerca di adeguati spazi per il loro tempio. E’ necessario far fronte a queste necessità, con soluzioni adeguate. Soprattutto in questo periodo storico, la situazione deve essere monitorata con grande attenzione: non solo per la sicurezza ma anche dal punto di vista urbanistico".