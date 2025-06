Per le famiglie il circo all’aperto di ‘Caravana’

L’Estate Popolare prosegue oggi con gli eventi di ‘Caravana’, spettacolo di circo all’aperto che approda al parco della Mirandola, in via Fratelli Bandiera a Reggio, con giochi (dalle 16,30), letture ad alta voce (alle 18), fino alla rappresentazione in programma alle 21 con Dondoloscopio che mettono in scena ‘BusterBagatelle’, sonorizzazione originale dal vivo del cortometraggio muto ’One Week’, interpretato e diretto da Buster Keaton nel 1920. Alle 20,30 cena al sacco sul prato con musica diffusa.