"Per le sfide di oggi bisogna ripartire dalla vita di quartiere"

(...) Crescono gli inattivi che non studiano né cercano lavoro, sempre più persone vanno a vivere all’estero, aumentano le dimissioni volontarie da lavoro, ma soprattutto esplodono gli accessi degli adolescenti ai servizi psichiatrici. Continua il calo delle nascite, e cresce la richiesta di accesso ai servizi per la prima infanzia come i nidi. Se il nostro territorio dunque non perde la spinta all’innovazione e alle relazioni su scala internazionale, aumentano però le insicurezze di chi fatica sotto il profilo economico e sociale. Un contrasto già evidente da anni, accelerato in maniera importante dal covid e dalle tre grandi transizioni in atto – ecologica, digitale e demografica – da cui Reggio non è immune. Per affrontarle e mantenere alta la qualità della vita e dei servizi servono una visione di lungo periodo e una nuova alleanza tra le agenzie educative e sociali, pubbliche e private, in grado di ridare ai giovani fiducia nel futuro e competenze prima di tutto relazionali. Un contesto privilegiato per attuare quest’alleanza è la dimensione del quartiere. Il luogo in cui si possono raggiungere i bisogni dove si manifestano, cercando di ricreare una fiducia nel futuro a partire dal quotidiano e dalla consapevolezza di non essere da soli. Vale per i ragazzi ma anche per gli anziani, che si sentono sempre più isolati. Spesso gli addetti ai lavori invocano il passaggio a una “visione olistica” che metta al centro la persona nella sua globalità, attraverso un’analisi complessiva che va oltre la presa in carico su un servizio specifico. Significa che se un cittadino ha un bisogno, questo va letto e affrontato in maniera integrata con il contesto in cui vive. Questa visione richiede cabine di regia unitarie e valutazioni di impatto sociale sui progetti territoriali con gli attori coinvolti, in un’ottica di vera integrazione pubblico-privato, replicando in maniera strutturale e costante quello che già si fa per esempio con i progetti di Fondazione Manodori. Accanto a ciò è ormai consolidata l’idea che il migliore approccio per integrare i servizi sia quello della prossimità, che va oltre l’idea di centralizzarli in pochi punti di eccellenza. Oggi la priorità è lo spazio prossimo – quello vicino a casa o al lavoro – che va “abitato” anche con un’adeguata offerta di attività e servizi. Per questo è importante investire sugli spazi civici di comunità, dagli impianti sportivi, primi alleati delle scuole sul territorio, alle case di quartiere fino alle case della comunità. Per una città che vada tutta alla stessa velocità.

Lanfranco de Franco