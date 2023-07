Per l’ex socio granata Gianfranco Medici il valore del calciatore è la cosa più importante

Per l’ex socio della Reggiana Gianfranco Medici (nell’era dell’ex presidente Stefano Compagni e in quella sciagurata dei Piazza) il valore sul campo di un calciatore evidentemente è più importante di un caso di violenza sessuale. Sui social, Medici (nella foto) si è scagliato contro chi contesta l’ingaggio di Manolo Portanova così: "Siete tutti bravi e bravissimi a giudicare e a trarre conclusioni. Ma scusate, un giocatore di questo livello come avrebbe potuto la Reggiana acquistarlo? Con i soldi di chi? È facile criticare, ma i soldi per poter fare un campionato decente li tirano fuori i soci della Reggiana. Noi tifosi non tiriamo fuori niente, neppure un euro per ripianare le perdite. Noi paghiamo un biglietto per vedere uno spettacolo. Però godiamoci questo momento...".

Infine, risponde pure a Liusca Boni, l’insegnante che giorni fa ha scritto una lettera chiedendo il rimborso dell’abbonamento allo stadio dopo la scelta del club di tesserare Portanova: "Se la Reggiana non glielo rimborsa, mi scriva che ci penso io...".

dan. p.