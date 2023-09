"Per l’inizio delle scuole il sottopasso sarà riaperto"

Entro l’avvio dell’anno scolastico è destinato ad aprire il nuovo sottopasso ferroviario alla stazione di Guastalla, che sostituisce il vecchio ponte in metallo smantellato in primavera, non senza polemiche per i tempi e i modi in cui è stato avviato questo progetto. Quello del nuovo sottopassaggio pedonale è un intervento che rientra in un piano più ampio di lavori che alla stazione ferroviaria di Guastalla dovrebbero concludersi entro fine anno, per un costo totale di circa nove milioni di euro. La prima fase dei lavori si è conclusa a ottobre 2022 e ha visto la riorganizzazione del piano della stazione che ha portato ad aumentare lo standard tecnico. La seconda fase prevede la realizzazione del sottopasso per consentire l’accesso ai marciapiedi di stazione, ma anche per mettere in collegamento il centro abitato con il centro sportivo, l’ospedale civile, la caserma dei carabinieri, le sedi di Avis, Aido e Cri, oltre agli istituti scolastici, che si trovano dall’altra parte della linea ferroviaria, a Pieve. È stato garantito che la nuova struttura sarà a prova di allagamenti in caso di forti temporali. Per motivi di sicurezza dovrebbe chiudere di notte, dal passaggio dell’ultimo treno fino all’orario di partenza del prima corsa del giorno successivo. Resta da capire se resterà chiuso anche nei giorni festivi, quando la stazione guastallese non è operativa. Numerosi i cittadini che chiedono invece soluzioni di sicurezza che garantiscano l’apertura del sottopasso 24 ore su 24.

Antonio Lecci