"Per me, il festival più bello in Italia"

Jacopo Trecchi è arrivato a Elrow da Formigine (Modena). "Ormai sono anni che io e i miei amici veniamo a questo festival, fino all’anno scorso siamo sempre andati a Barcellona. Poi è arrivato a Reggio nel 2024 e quest’anno siamo tornati, ovviamente poter averlo più vicino è molto meglio". "Per me – aggiunge – questo è il festival più bello in Italia. Bella ambientazione e l’organizzazione è incredibile. Mettono tutto a tema e riescono a creare dei concept diversi per ogni palco. Più che un festival, è davvero una grande festa. Il prezzo del biglietto? Per Elrow pagherei qualsiasi cifra".