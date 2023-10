Per Menetti niente volo. Rientro da terra

Volo bloccato anche per l’allenatore di basket reggiano Max Menetti, che da quest’anno è sulla panchina della formazione israeliana di Eilat. La sua zona non è stata interessata da alcun tipo di scontri, ma purtroppo il coach ha trovato qualche difficoltà nel tornare a casa. In Italia si è subito attivato direttamente il sindaco Luca Vecchi, che ha segnalato all’ambasciata italiana il problema e ha messo a disposizione l’amministrazione comunale per favorire il rientro dell’allenatore. Pare però che Menetti nel frattempo abbia trovato una soluzione con uno spostamento via terra per poter uscire dal Paese in sicurezza e rientrare così nelle prossime ore nella sua Cavriago. I contatti tra la Farnesina e il Comune di Reggio comunque rimangono attivi per qualsiasi esigenza.