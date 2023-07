"Per motivi di sicurezza, il sentiero Decauville resta chiuso alle bici"

Il sentiero Decauville di Ligonchio, appena inaugurato con enfasi nel cuore del Parco, resta chiuso d’inverno e, per tutto l’anno, al transito delle biciclette.

Alla meraviglia degli amanti del pedale risponde il Direttore del Parco Nazionale dell’AppenninoGiuseppe Vignali: "La sicurezza, prima di tutto, è quella che motiva la chiusura alle bici e, durante la stagione invernale, a tutti, del ripristinato sentiero Decauville di Ligonchio (ex Cai 633 in comune di Ventasso) che sorge sul tracciato della spettacolare ferrovia costruita a partire dal 1915, al servizio della costruzione della Centrale idroelettrica e dei bacini idroelettrici, tra Tarlanda e Presa Alta. È bene precisare che ci troviamo dinnanzi a un percorso che, per quanto relativamente pianeggiante, non deriva da libero calpestio, ma consiste in una ex tratta industriale che serviva a garantire l’accesso ai manufatti dei proprietari e gestori che, quindi, hanno una responsabilità maggiore al riguardo. Essendo il percorso caratterizzato da versanti scoscesi e dalla presenza di barriere di protezione da una parte e la scarpata di roccia dall’altra, la fruizione contemporanea di famiglie a piedi e utenti in bicicletta potrebbe creare situazioni di pericolo pur a fronte delle opere di messa in sicurezza attuate in questi mesi dal Parco nazionale. Sono questi stessi motivi a tutela della incolumità delle persone che, per altro, ci impongono di chiudere il sentiero durante la stagione invernale quando la caduta massi e la possibilità di neve e ghiaccio sono più elevate".

Nessun problema, però, a chi vuole cogliere la maestosità di questi luoghi in bici, secondo il direttore Vignali, in quanto è possibile pedalare da Tarlanda a Presa Alta di Ligonchio dove è a disposizione una ulteriore strada parallela di particolare bellezza, sempre in quota. "È importante mantenere una varietà di opzioni – aggiunge Vignali - per le persone di tutte le età e livelli di abilità. Nel territorio del nostro Parco sono disponibili 400 km di sentieri percorribili ad ogni livello, pertanto si può anche rinunciare, per motivi di sicurezza, al Decauville appena inugurato. Le uniche chiusure, a tutela delle incolumità delle persone, sono alla Pietra di Bismantova, sentieri particolarmente battuti e affollati, e i 2,5 km della Decauville Ligonchio. Le bici, pertanto, possono percorrere tutti gli altri sentieri".

Il sentiero Decauville di Ligonchio, storico per le sue origini di oltre un secolo fa quando è cominciata la costruzione della centrale elettrica Edison di Ligonchio, è stato inaugurato pochi giorni fa nella sua nuova veste di percorso escursionistico panoramico di alta quota sulla traccia del sentiero Cai 633. L’inaugurazione, fatta alla presenza della autorità tra cui il Presidente del Parco, Fausto Giovanelli, è stata per molti una nuova e felice scoperta, a cavallo tra natura e storia.

s.b.