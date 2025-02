Per non dimenticare le Foibe . Una foto del maestro Udovisi donata alla scuola di Rubiera

Una fotografia del maestro Graziano Udovisi, sopravvissuto alle foibe istriane, è stata posata ieri mattina nei locali della scuola primaria De Amicis di Rubiera. Si tratta di un’immagine di Udovisi assieme a un gruppo di suoi scolari. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Emanuele Cavallaro, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Paolo Bernardi, Stefano Setti (nipote di Udovisi), il dirigente scolastico di Rubiera Francesco Battini. Cavallaro ha rimarcato come sia necessario "coltivare ricordi drammatici come questo per avere memoria del dolore dove la seconda guerra mondiale, causata dal nazismo e fascismo, ha trascinato il mondo intero con 65 milioni di morti, per far sì che l’afflato per la pace e fraternità, l’energia necessaria a costruire una unione europea, non si esaurisca. Ricordare Udovisi a Rubiera significa prima di tutto ricordare un maestro che, dopo esser scampato alla morte a 19 anni, ha dedicato la vita ai suoi ragazzi". La professoressa Mattioli ha recentemente raccolto diverse testimonianze, riportate ieri, sulla particolare consapevolezza con cui Udovisi insegnava, cercando sempre il rapporto con le famiglie ben prima che questo venisse codificato nelle raccomandazioni ministeriali, all’insegna della comunità educante. Alberto Benevelli, ex alunno, ha rimarcato il maestro che, oltre ad insegnare loro canzoni, una volta ha anche raccontato la sua storia: con semplicità e senza trasmettere odio verso alcuno. Il nipote Setti ha ringraziato per la scelta di ricordare in questo modo il nonno. Commemorazione anche a Casalgrande dove in piazza Martiri della Libertà si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera. "Una delle pagine più dolorose della nostra storia – ha detto il sindaco Giuseppe Daviddi – Il giorno del ricordo delle foibe è un momento fondamentale per riflettere su ciò che è accaduto, per non dimenticare e tramandare alle nuove generazioni l’importanza della memoria". Daviddi ha inoltre sottolineato che "nessun essere umano, in nome di qualsiasi ideologia politica e religiosa, può avere il diritto di perpetrare orrori, sevizie, pulizie etniche, deportazioni e stermini".

Matteo Barca