Per non dimenticare Palatucci Una lezione sull’agente ’giusto’

Una mattina trascorsa nel ricordo di Giovanni Palatucci, eminentissima figura delle forze dell’ordine italiane e nominato ’Giusto tra le nazioni’ da Israele, cui è intitolata la principale sala della sede della Questura di Reggio Emilia in via Dante Alighieri. In occasione del giorno della Memoria, su impulso del questore, Giuseppe Ferrari, in collaborazione con Istoreco, si è svolto ieri mattina un incontro presso l’Aula Magna della questura di via Dante – intitolata proprio allo stesso Palatucci – cui è seguita una ‘passeggiata’ per le vie del Centro di Reggio, nei luoghi della memoria della nostra città. Un’iniziativa che ha riscontrato un notevole successo e che ha visto l’importante partecipazione di oltre un centinaio di studenti – due classi della scuola media Marco Emilio Lepido e una classe di seconda superiore, appartenente al Liceo Matilde di Canossa – oltre alla presenza delle autorità cittadine, dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale reggiano, Calogero Gaetano Paci, a Gian Maria Manghi in rappresentanza della Regione, all’Assessore Annalisa Rabitti per il Comune, fino a Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo, come delegato della Provincia.

Uno dei momenti più importanti della mattinata di ieri, è stata la ‘lectio magistralis’ tenuta dallo storico Massimo Storchi dal titolo "La figura di Giovanni Palatucci nel contesto della seconda guerra mondiale", giunta subito dopo le note introduttive pronunciate dal questore Ferrari che ha accolto nella sala ‘Palatucci’, studenti e autorità. La mattina, si è, come detto, conclusa con una passeggiata tra i luoghi della memoria di Reggio, e, in particolare, quattro pietre d’inciampo dedicate a quattro donne ebree reggiane, catturate in città e deportate ad Auschwitz-Birkenau nel febbraio 1944, dove sono state assassinate, sotto l’attento coordinamento di Elisabetta Del Monte, di Istoreco.

Ni. Bo.