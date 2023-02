"Per ogni offerta d’affitto almeno dieci domande"

"Abbiamo un’offerta di 10 e una domanda di 100: non siamo antipatici, la casa non si trova perché proprio non c’è". Così Giuseppe Iannò, agente immobiliare di ’CasaIn srl’, ci ha sintetizzato l’emergenza affitti.

Iannò, come e quando nasce il problema?

"La variabile impazzita è stata l’università: negli anni del covid le richieste sono calate ma, dalla ripresa delle lezioni in presenza, le domande sono esplose. Noi sappiamo di 2700 studenti da fuori e, se anche solo la metà di questi cerca un affitto, vuol dire che servono più di 1300 nuovi posti letto, che però a Reggio non ci sono. L’anno scorso abbiamo potuto chiudere un centinaio di contratti di locazione, di fronte a 2350 richieste"

Il problema quindi ricade anche sulle agenzie?

"Sì, quasi tutte le critiche che riceviamo sono per non aver trovato una casa in affitto. Noi ci proviamo ma con 7080 domande al giorno non possiamo rispondere a tutti. L’impiegata addetta era sfinita, abbiamo dovutoimpostare un risponditore automatico che a chi cerca affitti dice di mandare una mail all’indirizzo apposito, poi le leggiamo una per una".

Quante offerte di affitto avete a disposizione oggi?

"Siamo continuamente in cerca, mediamente ne abbiamo in ballo una decina che come arrivano vanno. Le proponiamo agli ultimi clienti sentiti e loro accettano immediatamente. Non facciamo neanche più annunci, arriverebbero troppe risposte. Serve quasi una lista d’attesa".

Eppure si parla di 3000 case vuote in città, a voi risulta?

"Noi ovviamente non le abbiamo, ma ci possono essere vari motivi per tenere vuoto un alloggio: la vendita imminente, la spartizione dell’eredità, il bisogno di ristrutturazione. Gli enti invece hanno un problema: il Comune ne ha 400 vacanti, da sistemare con interventi da 20mila euro l’uno. L’amministrazione non se li può permettere e fino a che non avrà gli 8 milioni necessari non potrà offrirli, perché per legge i lavori non possono essere delegati agli affittuari e poi scontati dalle mensilità. La Chiesa è nella stessa situazione, la crisi delle vocazioni svuota molti conventi e canoniche ma nemmeno quelli vengono offerti. Anche la legislazione è obsoleta, vige dal 1978 l’equocanone che dà un mucchio di vincoli ai proprietari, se non vogliono aderire al canone concordato devono dare affitti di almeno 4 anni e quando un inquilino non paga ci si mette più di un anno a riprendersi l’alloggio. Due-tremila case vuote sono comunque una cifra fisiologica"

Che richieste ricevete?

"Gente di passaggio, da fuori, che prevede di restare in città solo qualche anno. Per questo affittiamo soprattutto case già arredate, se si hanno progetti a lungo termine consigliamo il mutuo per l’acquisto, i costi non sono alti e le rate somigliano a una mensilità"

I prezzi mensili si sono alzati?

"Non troppo, dal 2018 ci sarà stato un +10% ma utenze e spese condominiali, senza canone concordato, sono cresciute molto, circa del 50%"

I proprietari adottano spesso le tariffe comunali?

"Un tempo quasi tutti, pagando meno tasse si guadagnava di più e anche gli inquilini risparmiavano. Adesso, tra aumento dei prezzi e inflazione, le offerte a canone concordato stanno calando"

I problemi sono frequenti?

"Durante la crisi del 2013 un terzo degli inquilini non pagavano. Adesso no, l’economia va bene e anzi non solo assicuriamo i proprietari, loro stessi possono fare selezione e trovare gente perfetta"

Tommaso Vezzani