Per ogni pacco Cia un pasto ai bisognosi

Un pasto, raccolta fondi e beni alimentari per i più bisognosi. È l’importante iniziativa benefica realizzata da CIA Reggio - in collaborazione con la Caritas - tutti i sabati di dicembre in piazza Fontanesi, in occasione del mercato contadino. Innanzitutto sono previsti “assaggi” realizzati con le eccellenze enogastronomiche reggiane presenti in piazza come Parmigiano Reggiano, formaggi di pecora e capra, aceto balsamico, farine di grani antichi, vino, giardiniere, miele e marmellate, savurett, salumi, frutta fresca e secca. Il ricavato - a offerta libera e consapevole - sarà devoluto alla Caritas reggiana. Ma non è tutto. I cittadini possono farsi impacchettare gratuitamente i prodotti alimentari comprati sui banchi degli imprenditori agricoli Cia presenti in piazza. Ed è a questo punto che arriva l’aspetto benefico. Oltre infatti a essere un modo per creare bellissimi cesti da portare a casa, è anche un piccolo grande gesto di solidarietà: per ogni pacco confezionato, infatti, CIA Reggio dona un pasto alla Caritas. E un biglietto di auguri inserito nella confezione natalizia, lo comunicherà anche al destinatario.