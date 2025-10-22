Per ora il ‘Patto’ non decolla: "Soltanto 8 affitti in città. Il nostro mercato è fermo"

Una fotografia scattata sul mondo della casa restituisce la stagnazione nel mercato degli affitti, insieme alle sfide del Patto per la Casa, a Reggio. Tante, ancora, le resistenze. La misura regionale, volta a favorire l’incontro tra domanda di inquilini e offerta di alloggi a canone calmierato, non è ancora decollata a pieno regime. Nonostante il meccanismo preveda garanzie per i proprietari, le adesioni sono esigue.

Federico Amico, presidente di Acer (Agenzia Casa Emilia-Romagna) Reggio Emilia, analizza le criticità in un mercato immobiliare che definisce "molto fermo" in tutta la provincia. Il Patto siglato dal Comune ha portato finora a soli otto contratti di affitto nella nostra città. Nonostante sia un numero basso, Amico sottolinea che è "uno dei più alti in Emilia-Romagna", confermando che il problema è macroscopico e non solo reggiano.

La misura offre vantaggi concreti ai proprietari che scelgono il canone concordato (più basso rispetto alla norma di mercato, ma superiore a quello popolare-sociale). Garanzie sulla morosità: la garanzia non si limita al solo pagamento dell’affitto, ma mitiga il rischio della morosità. Riqualificazione: vengono messe a disposizione risorse per la piccola manutenzione dell’appartamento, un costo che i proprietari di seconde case ereditate spesso non possono affrontare. Vantaggi fiscali: previste agevolazioni, tra cui l’abbattimento della quota comunale Imu.

Ebbene, nonostante le garanzie, le resistenze della proprietà sono forti per tre motivi principali, individua Amico, ovvero "eredità e ripartizione, qualora la seconda casa sia frutto di un’eredità tra più fratelli, il canone concordato (più basso) non consente una ripartizione significativa del denaro, spingendo a non affittare l’immobile; timore sulla riconsegna, vale a dire la preoccupazione che l’appartamento non venga riconsegnato nelle buone condizioni di partenza, al termine del canone; infine, la burocrazia, poiché il Patto comporta un carico burocratico, sebbene non impossibile da gestire".

Per superare la diffidenza, Amico ricorda l’utilità di avvalersi dell’intermediazione di Acer, che dispone di strumenti formali per facilitare la locazione. "Non bisogna criminalizzare chi affitta, che ha tutto il diritto di conoscere e di sentirsi tranquillo riguardo le persone che entreranno nei propri spazi," conclude. Target e prospettive future. Siamo di fronte a una forte sproporzione tra la domanda di potenziali inquilini – di molto superiore all’offerta – e la resistenza dei proprietari. Questa difficoltà colpisce in particolare la classe media di lavoratori (insegnanti, infermieri, autisti di bus) che, pur avendo "redditi continuativi ma non ampi", non possono affrontare affitti troppo elevati. A Reggio, un appartamento di 80 mq con canone concordato viene fissato a 500 euro, a fronte di una richiesta iniziale sul mercato di 700-800 euro, e Acer può porsi a garante e facilitatore.

Amico conclude con uno sguardo al futuro: "Con l’anno nuovo, l’obiettivo è lavorare con assessore Paglia per implementare ulteriormente le condizioni favorevoli e aggiungere elementi che rassicurino i proprietari. La questione, pur essendo locale, è un problema macro da affrontare, che riguarda tutta l’Emilia-Romagna".