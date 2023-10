"Per prevenire serve sforzo collettivo"

La nostra amministrazione esprime la sua più profonda solidarietà al giovane, vittima del recente episodio di bullismo presso il Convitto R. Corso a Correggio. I nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia in questo momento difficile.

Vogliamo anche esprimere il nostro totale sostegno al personale scolastico del Convitto Corso per la posizione proattiva nella risoluzione di questo problema. La scuola è impegnata a garantire che tutti gli studenti si sentano al sicuro e supportati nel loro ambiente di apprendimento.

Prevenire questi episodi di violenza giovanile richiede comunque uno sforzo collettivo. Le scuole, le famiglie e la comunità devono collaborare per educare i giovani su questioni cruciali come il rispetto, la tolleranza e la gestione dei conflitti in modo non violento. Il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale: i genitori devono instaurare una comunicazione aperta con i loro figli, insegnando loro a riconoscere e gestire le emozioni in modo sano e promuovendo l’empatia.

Molte volte, i giovani coinvolti nella violenza hanno bisogno di supporto psicologico per affrontare le radici dei loro comportamenti aggressivi. L’offerta di servizi di consulenza e terapia nelle scuole è un passo importante verso il recupero e il cambiamento: la promozione del benessere emotivo tra i giovani è fondamentale.

Questo problema richiede un approccio coordinato, poiché solo collaborando insieme possiamo sperare di creare un ambiente sicuro e sano per tutti i giovani, in cui l’apprendimento possa avvenire in un contesto di rispetto reciproco e solidarietà.

Gabriele Tesauri

Assessore all’Educazione