"Per punirlo lasciava il figlio di 10 anni a digiuno"

di Alessandra Codeluppi

Una donna sulla quarantina è a processo chiamata a rispondere di presunti maltrattamenti da lei commessi verso il figlio, che all’epoca dei fatti contestati aveva dieci anni. La segnalazione era scattata nel 2018 dalla scuola elementare: la questura aveva avviato gli accertamenti, all’esito dei quali la Procura aveva contestato alla donna di aver commesso vessazioni fisiche e psicologiche verso il bambino. Nel dettaglio, si sarebbe trattato di percosse date con diversi oggetti e anche punizioni, consistite nel far saltare i pasti al minore. In passato il bambino fu ascoltato nel corso di un incidente probatorio, udienza volta a raccogliere il suo racconto e a cristallizzarlo come prova in vista del processo. Vennero ascoltate anche le insegnanti e gli assistenti sociali. La donna, di origine straniera, è a piede libero: lavora, è sposata e appare inserita nel contesto sociale di riferimento. Il marito non risulta coinvolto dalla vicenda giudiziaria: i maltrattamenti sarebbero avvenuti in sua assenza. Il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio, ritenendo che la condotta della donna travalicasse i normali comportamenti di un genitore. All’esito dell’udienza preliminare il giudice Luca Ramponi aveva disposto che la 40enne andasae a processo. Il bambino, che non è figlio unico, vive tuttora con i genitori. Ieri mattina si è aperto il dibattimento davanti al giudice Francesca Piergallini: il pm ha depositato una lista di testimoni. Altrettanto ha fatto la difesa, che ha citato persone che fanno parte della cerchia familiare e assistenti sociali, oltre a domandare che l’imputata sia esaminata. Il minore è parte civile: il Comune figura come curatore speciale, attraverso l’avvocato Francesca Ghirri. La donna, assistita dall’avvocato Francesca Guazzi, respinge le accuse: la tesi che cercherà di dimostrare è che i suoi comportamenti non fossero aggressivi, ma che rientrassero tra i mezzi di correzione del minore che un genitore può legittimanente usare.