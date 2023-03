Per ricordare Barbara, i coniugi Vellani donano pulmino a Casa Claudia

Un nuovo automezzo per "Casa Claudia". E’ stato inaugurato sabato mattina a Correggio. Si tratta di un pulmino attrezzato ed equipaggiato per servizi a favore di persone con handicap. Il veicolo è stato donato grazie alla generosità dei coniugi Simonetta e Paolo Vellani, in memoria della nipote Barbara. Ed è stata l’occasione per annunciare ufficialmente l’utilizzo a pieno regime di "Casa Claudia" per accogliere i nuovi residenti. Fra pochi giorni, infatti, la struttura potrà accogliere stabilmente gli ospiti. La conferma è giunta da Sergio Calzari, presidente della Fondazione "Dopo di noi" di Correggio.

Nelle parole del commissario straordinario del Comune di Correggio, Salvatore Angieri, del presidente dell’Unione Comuni Pianura Reggiana – il sindaco di Rolo, Luca Nasi – e del presidente della Fondazione "Dopo di noi" sono emersi la memoria del percorso realizzato per arrivare all’apertura di "Casa Claudia" e il ringraziamento ai generosi donatori, che una volta in più hanno offerto il senso di cosa significhi essere "comunità".

Il progetto di "Casa Claudia", che ha previsto una spesa di oltre mezzo milione di euro, è stato realizzato su un terreno comunale situato in via Mandriolo Superiore, finanziato da denaro pubblico derivato da risorse regionali e da donazioni di privati, aziende e associazioni.

La Casa è intitolata a Claudia Guidetti, compianta volontaria e attivissima presidente dell’Anffas, e può accogliere cinque persone con disabilità. I lavori della struttura della Fondazione "Dopo di noi" sono iniziati alla fine del 2019, per arrivare all’inaugurazione avvenuta nel maggio dello scorso anno. Alcune settimane dopo è iniziato l’utilizzo della struttura, che diventa operativa in modo completo, senza barriere e con dotazioni moderne e funzionali.

Antonio Lecci