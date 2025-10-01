"Per San Michele un continuo presidio sul territorio"

Prezioso contributo all’ordine e alla sicurezza nei tre giorni della Fiera di San Michele di Castelnovo Monti è stato dato, come ogni anno, dalla Polizia Locale dell’Appennino, un contributo importante considerata l’eccezionale affluenza di visitatori, oltre agli espositori. La nota del vicecomandante della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano, il dottor Matteo Moratti. "Anche quest’anno la Polizia Locale ha garantito la propria presenza alla fiera di San Michele di Castelnovo ne’ Monti che in tre giorni ha raccolto la partecipazione di migliaia di visitatori. Oltre ai controlli ordinari istituiti con servizi di pattugliamento all’interno dell’area fieristica dalle ore 6,30 alle 3 di notte, la Polizia Locale era presente anche con uno stand allestito di fronte al Comando di via Dante. In particolare, anche grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Reggio Emilia, è stato possibile collocare un gazebo con l’esposizione di mezzi in dotazione tra cui una Jeep Renegade 4XE e una moto Suzuki V Strom in uso a pattuglie".

Era inoltre presente un desk informativo con l’esposizione delle strumentazioni in uso agli agenti tra cui etilometro, precursori per l’analisi di droghe e alcol, targasystem, dispositivi di protezione individuale e quant’altro. Allo stand era presente anche l’unità cinofila Lupo K9. In molti si sono fermati a conoscere da vicino il pastore tedesco in divisa, potendo dialogare con l’agente conduttore che ha illustrato le attività di ricerca delle sostanze stupefacenti. Lo stand della Polizia Locale allestito in via Dante è stato visitato da tantissimi bambini che sono saliti sui mezzi provando ad attivare la radio di servizio e i lampeggianti. Gli agenti in servizio hanno soddisfatto le curiosità dei ragazzini spiegando loro come si svolge l’attività, mostrando il funzionamento dei veicoli e delle strumentazioni.

s. b.