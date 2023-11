Per una sera tornano Stanlio & Ollio

Stasera alle 21 al teatro di Bagnolo la stagione di prosa propone "Stanlio & Ollio: amici fino all’ultima risata" con Claudio Insegno, Federico Perrotta, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Uao spettacoli. Una versione teatrale della comicità di Stanlio e Ollio, beniamini della risata. In scena prendono forma le loro gag, le prove dei loro amatissimi film. E pure come hanno affrontato la loro vita familiare e, soprattutto, il rapporto con le loro mogli. Un invito a continuare ad amarli e ridere con loro È dal 1921 che ci hanno abituati a ridere con le loro facce, le loro cadute, le loro torte in faccia. Ingresso a 26 euro.

Biglietteria aperta oggi dalle 10,30 alle 13 e dalle 19,30 alle 21 (tel. 366-3206544).