"Per un’economia civile". La risposta alla crisi

’Sostenibilità integrale e partecipazione. Da un’Economia di solo profitto a un’Economia Civile e di Comunione’ è il titolo del convegno che oggi – dalle 9,30 alle 17,30 – si tiene all’Aula Magna Pietro Manodori di Unimore, organizzato dalla Sezione Ucid di Reggio (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti). "Di fronte a questi grandi cambiamenti in atto – ha detto Fabio Storchi, presidente Ucid Reggio – abbiamo deciso di calare l’asso dell’economia civile". Un’idea poi realizzata insieme all’Associazione italiana imprenditori per un’economia di comunione, Next Nuova economia per tutti e Unimore. Il convegno è libero e aperto a tutti, oltre che a imprenditori e dirigenti d’azienda, e intende mettere in evidenza i benefici che avrebbero le imprese a operare secondo i principi dell’economia civile, attraverso gli interventi e le testimonianze di importanti relatori del mondo imprenditoriale, associativo, formativo, universitario e cattolico. Tra cui il presidente nazionale Ucid Gian Luca Galletti, il rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro, il presidente di Aipec Livio Bertola e il presidente di Next Giovanni Battista Costa. Interviene inoltre Stefano Zamagni, tra i principali fondatori di questo indirizzo economico. Insieme all’arcivescovo Giacomo Morandi, a cui spetta il compito di chiudere i lavori. Ucid si propone quindi di condividere e diffondere il messaggio di una nuova economia che pone la persona e il suo benessere al centro della propria azione, facendo leva su valori come reciprocità, fraternità e sostenibilità integrale. Il programma del convegno è stato presentato da Fabio Storchi, don Alberto Nicelli, consulente ecclesiastico di Ucid Reggio Emilia e la professoressa Giovanna Galli, direttrice del Dipartimento di economia e comunicazione di Unimore. Il convegno, coordinato da Eugenia Scotti, si articola in quattro diversi momenti di approfondimento, su alcuni dei principali temi fondanti di Ucid: la persona al centro, quando lo sviluppo è sostenibile, oltre il profitto, la generatività, fare insieme per il bene comune. "Al contrario di ciò che si pensa – ha commentato Gian Luca Galletti - quello dell’imprenditore non è un mestiere individualista: sempre più ci accorgiamo che c’è bisogno di comunità, di confrontarsi, di parlarsi tra colleghi, tanto più quando si mostra la necessità di effettuare una transizione verso la sostenibilità integrale e il paradigma dell’economia civile". Stella Bonfrisco