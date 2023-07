"Perché a Campegine detriti di amianto sono ancora a terra?" L'avvocato Germano Artioli interpella il sindaco di Campegine sulla rimozione dei detriti di amianto da un edificio crollato in via Donizzetti, dopo un anno dall'insediamento della nuova amministrazione. Richiede anche informazioni sulla presenza di amianto in strutture pubbliche e private.